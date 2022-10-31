تزامنا مع مبادرة المتحدة للطفل.. كيف تتعامل مع كذب ابنك؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار مبادرة الشركة المتحدة للطفل، يقدم هذا الإنفوجراف نصائح مهمة لأولياء الأمور للتعامل مع الطفل الكاذب.

ووفق موقع raising children فعلى الأب أن يكون قدوة، ويقول الحقيقة دائما، وأن يمتدح الطفل إذا قال الصدق، وألا يتعامل مع الحكايات الطويلة على أنها أكاذيب.

وينصح الخبراء بقراءة قصص مع الطفل تشرح أن الصدق يقابل بالاستحسان، استخدم أسلوب المكافآت وتخلى عن الضرب أو التعنيف.