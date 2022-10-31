أسد يتجول فى شوارع لوس أنجلوس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقامت قوات الشرطة بإغلاق منطقة سكنية ومدرسة فى لوس أنجلوس بعد أن شوهد أسد يتجول حول الساحات وفى الشوارع، وعندما وصلت سلطات مراقبة الحيوانات، بدأ الأسد فى الهروب من الشرطة.
وذكرت شبكة "سى بى إس" لوس أنجلوس أن الحيوان شوهد حول شارع سان فيسينتى وجريتنا جرين واى بالقرب من نادى برينتوود الريفى.
وبعد ساعات طويلة تمكنت قوات الشرطة فى لوس أنجلوس من الإمساك بالأسد بعد مطاردة استمرت ساعات، استخدمت خلالها سهام مهدئة على الأسد لتهدئته، وتم نقله إلى محمية غابة لوس أنجلوس الوطنية.
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