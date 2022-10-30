بعد 77 عامًا.. اكتشف مسؤولون ألمان أن لوحة لرسام عالمى معلقة بالمقلوب!

جدة - نرمين السيد - وافتُتح معرض استعادى كبير للرسام الهولندى فى متحف كونستاملونج أمس، ويشمل من بين أبرز فعاليته لوحة "نيويورك سيتى 1"، المرسومة عام 1941.

لكن المتحف كشف هذا الأسبوع ان هذه اللوحة معلقة منذ عقود فى الموقع رأسًا على عقب.

وأشارت مفوضة المعرض سوزان ماير بوسر إلى أن الصورة تعود للعام 1944، ورأيت اللوحة معلقة فى الاتجاه المعاكس، وأثار ذلك الريبة لديها، بحسب تصريحاتها لصحيفة "سودويتشه تسايتونج" الألمانية، والتى نشرتها "فرانس برس".

وأوضحت بوسر أن عُرضت اللوحة المكونة من تقاطع خطوط حمراء وزرقاء وصفراء بزوايا قائمة، بعد ذلك فى متحف الفن المعاصر فى نيويورك فى العام التالى بطريقة خاطئة.

وعند إرسالها إلى متحف دوسلدورف الألمانى عام 1980، أعيد ترتيب اللوحة بالطريقة ذاتها.

قالت ماير بوسر إلى إن الخطأ عائدًا إلى أن اللوحة ليس لها توقيع، بحسب "فرانس برس".

لذلك تم تحديد اتجاه عرضها بالاستناد إلى اسم الفنان الذى نُقش على الجزء الخلفى من الإطار من قبل المسؤول عن التركة، إبان وفاة موندريان فى عام 1944.

ويعتبر بيت موندريان المولود عام 1872، من الشخصيات الرئيسة فى الحركة الفنية الهولندية المسماة "النمط"، والمعروفة بخطوطها العمودية والأفقية وألوانها الأساسية، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وغادر الرسام إلى نيويورك عام 1940، واستوحى الشبكات المستقيمة فى لوحاته من تخطيط المدينة الأمريكية وناطحات السحاب فيها.

والرسام مشهور عالميًا خاصة لوحته "انتصار ووجى" التى تعد من أهم الأعمال الفنية فى القرن العشرين.