لمنافسة حواسب أبل.. شاومى تطلق جهاز Xiaomi Book Air 13 بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد بقدرة هائلة تصل إلى 210 وات "هايبر تشارج"، ويتم التحكم فى هذه الميزة من خلال 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، والتى تقوم بشحن بطارية الهاتف تبلغ قوتها 4300 مللى أمبير فى الساعة بالكامل خلال 9 دقائق فقط، كما تترواح أقصر فترة شحن فى الهواتف الذكية سابقًا بين 30 و15 دقيقة.

وكشفت شاومى عن الحاسوب المحمول الجديد "شاومى بوك أير"، كان من أبرز المنتجات الجديدة، والذى يقدم العديد من الميزات المتقدمة، بحسب "العربية".

وسربت بعض المواقع على الإنترنت مواصفات الحاسب الجديد Xiaomi Book Air 13 الذى طرحته Xiaomi ليكون منافسًا لحواسب Air التى تطلقها أبل.

ويأتى الهاتف بهيكل نحيف مصنوع من الألمومينيوم سماكته 12 ملم فقط، ليكون أنحف الهواتف التى تطلقها الشركة وأخفها وزنًا.

وينطلق الجهاز بشاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة، أبعادها 10: 16، ودقة عرضها "1800/2880" بيكسل، ومعدل تحديث 60 هيرتز.

ويحتوى الهاتف على معالجات Core-i5 وCore-i7 من الجيل الثانى عشر، وذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، كما يأتى بمنافذ USB-C لنقل البيانات والشحن.