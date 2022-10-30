هانى الناظر ينصح بتناول الشوكولاتة: تقلل التوتر والقلق

جدة - نرمين السيد - وحذر الناظر فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مرضى السكر والحساسية من تناول الشوكولاتة.

وقال: "واحد بيسألنى يا دكتور امتى آكل الشوكولاتة؟ فرديت عليه لو حضرتك بتعانى من الحساسية أو عندك سكر بلاش تأكلها من الأساس.. فقال لى لا أنا لا أعانى من الحساسية ولا من السكر".

وتابع: "فقلت له مش فاهم طيب ليه السؤال؟ فقال لى أصل فى صديق نصحنى إن الشكولاتة لا تؤكل إلا قبل الإفطار فقط .. قلت له يا سيدى الفاضل الشكولاتة دى تاكلها قبل الإفطار ومعاه وبعده وأنت فى الشغل وفى أى وقت تلاقى نفسك متوتر ولا متعصب ولا متضايق تاكل الشوكلاتة وانسى التوتر والقلق".