جدة - نرمين السيد - وحذر الناظر فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مرضى السكر والحساسية من تناول الشوكولاتة.
وقال: "واحد بيسألنى يا دكتور امتى آكل الشوكولاتة؟ فرديت عليه لو حضرتك بتعانى من الحساسية أو عندك سكر بلاش تأكلها من الأساس.. فقال لى لا أنا لا أعانى من الحساسية ولا من السكر".
وتابع: "فقلت له مش فاهم طيب ليه السؤال؟ فقال لى أصل فى صديق نصحنى إن الشكولاتة لا تؤكل إلا قبل الإفطار فقط .. قلت له يا سيدى الفاضل الشكولاتة دى تاكلها قبل الإفطار ومعاه وبعده وأنت فى الشغل وفى أى وقت تلاقى نفسك متوتر ولا متعصب ولا متضايق تاكل الشوكلاتة وانسى التوتر والقلق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر ينصح بتناول الشوكولاتة: تقلل التوتر والقلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.