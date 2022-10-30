أطول سلسلة من محصول التمور استعدادا لدخول جينيس فى مصر

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الوادى الجديد أطول سلسلة من التمور استعدادا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتم تنغفيذ السلسلة على شكل 4 دوائر متداخلة تبدأ من مجسم على هيئة شجرة ونخلة فى منتصف الدوائر، وذلك على أرضية ستاد الخارجة الرياضى.





وقال الدكتور أمجد القاضى مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة: "دخول موسوعة جينيس كأطول سلسلة تمور فى العالم شيء نفتخر به جدا ويعتبر نوع من الدعاية والترويج للتمور المصرية على مستوى العالم كأول سلسلة تمور وأطول سلسلة تمور مسجلة باسم شركة مصرية"، وفق برنامج "صباح الخير يا مصر". وأضاف: "كل التوفيق والنجاح للمصنعين والمنتجين ومصدرى التمور المصريين، وموسم موفق إن شاء الله، ووزارة التجارة والصناعة تدعم هذا الأمر فى إطار العمل على تقديم خدمات الدعم الفنى فى مجال الصناعات الغذائية والمراكز الشقيقة فى مراكز التكنولوجيا للابتكار الصناعى وباقى جهات وزارة التجارة والصناعة التى تدعم بشكل عام الصناعة فى أى مكان ومجال، ونعمل على مضاعفة صادراتنا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ونقدم كل الدعم الممكن للمنتجين والمصنعين والمصدرين فى سبيل تحقيق هذا الهدف".

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