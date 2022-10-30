فوائد مذهلة لـ«عين الجمل»

جدة - نرمين السيد - وبسحب موقع «SciTechDaily»، اكتشف باحثو جامعة مينيسوتا، فى دراسة طويلة الأجل، أن تناول "عين الجمل"، فى وقت مبكر، يمكن أن يكون عاملا كبيرا، لأن يكون الشخص، أكثر نشاطا بدنيا، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مع التقدم فى العمر.

الدراسة القائمة على الملاحظة، واحدة من أطول الدراسات التى أثبتت أن تناول عين الجمل، قد يكون نقطة انطلاق لاعتماد ممارسات نمط الحياة الصحية الأخرى.

النتائح التى توصلت إليها الدراسة، تؤيد فكرة أن استهلاك عين الجمل، فى فترة المراهقة، ومنتصف مرحلة البلوغ، قد يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الباحثون بكلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا، لاحظوا فى الدراسة، التى نشرت دورية التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية نتائجها مؤخرا، أن تفسير النتائج المحتمل، يمكن أن يكون مرتبطا بمزيج خاص من العناصر الغذائية الموجودة فى الجوز، وتأثيرها على النتائج الصحية.

أستاذ علم الأوبئة وصحة المجتمع فى كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا والباحث الرئيسى فى دراسة "CARDIA"، البروفيسور لين ستيفن: قال إن آكلى عين الجمل، لديهم نمط ظاهرى فريد للجسم، يؤدى إلى تأثيرات إيجابية أخرى على الصحة، مثل جودة النظام الغذائى الأفضل.

وأوضح أنه إذا جرى البدء فى تناول عين الجمل بشكل منتظم طوال فترة المراهقة وإلى منتصف مرحلة البلوغ، يمكن أن يقل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل القلب والسمنة والسكرى.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المذهلة:

درجات أعلى من النشاط البدنى المبلغ عنها ذاتيا، بسبب "عين الجمل"، مقارنة بالمكسرات.

تناول "عين الجمل"، كان مرتبطا بملف أفضل لمخاطر الإصابة بأمراض القلب

انخفاض مؤشر كتلة الجسم

محيط الخصر السفلى

انخفاض ضغط الدم

انخفاض نسبة الدهون الثلاثية فى الدم

ارتبط تناول الجوز بانخفاض زيادة الوزن خلال فترة الدراسة، وصنف عدد أقل من المشاركين الذين تناولوا الجوز أشخاص يعانون من السمنة مقارنة مع غيرهم الذين لا يتناولون المكسرات.

كان لدى مستهلكى "عين الجمل"، تراكيز جلوكوز فى الدم منخفضة بشكل ملحوظ فى أثناء الصيام بينما كان لدى مستهلكى أنواع المكسرات الأخرى مستويات أعلى من الكوليسترول الضار.