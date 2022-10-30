9 نصائح لتنشئة طفل متميز مثابر

جدة - نرمين السيد - بحسب تقرير، الأخصائية النفسية التربوية والخبيرة فى تربية الأطفال، الدكتورة ميشيل بوربا، فإن مهارة المثابرة، مؤشر للنجاح أقوى من معدل الذكاء، وتمكن الطفل من مواجهة النكسات وأى صعوبات تواجهه فى حياته.

وقدمت ميشيل بوريا، 9 نصائح مهمة لتنشئة طفل مثابر:

تثبط عزيمة الأطفال

تتمثل تلك النصيحة، فى محاربة عوامل تعرقل المثابرة: منها التعب، والقلق، وغرس الهوية التى ترتكز على الإنجازات السريعة، ومراعاة توقعات التعلم

الأخطاء خطوات لتحقيق النجاح

ويمبغى على الأبوين، تعليم طفليهما، أن الأخطاء ليست آخر المطاف ويمكن أن تكون شيئا إيجابيا.

تقسيم المهام

كما ينبغى تعليم الطفل كيفية تقسيم المهام الكبيرة، وإدارتها بشكل جيد، يساعد على الشعور بثقة أكبر بشأن إكمال الأشياء بمرور الوقت.

الاحتفال بأى إنجاز يحققه الطفل

إن تشجيع الطفل على تحقيق الإنجازات، والاحتفال بأى إنجاز يحققه حتى لو كان صغيرا، شىء مهم لتنمية المثابرة لديه.

العمل على تنمية التركيز لدى الطفل

من المهم سعى الأبوين لتنمية التركيز لدى طلفيهما، بتذكيرها دائما أن عليه واجبات يبنغى تحقيقها، بالطرق المتبعة فى تنمية الذاكرة لدى الأطفال.

تشجيع الطفل إذا استسلم

على الأبوين الاعتراف بأى إحباط يصيب الأطفل، وإبلاغهم بأنه شعور طبيعى، إذا استسلم لعدم قدرته على رؤية طريقه للخروج من التحدى.

الثناء على ذكاء الطفل

الثناء على مجهود الطفل الذى بذله فى أى مهمة، وتويجه الشكر له، حتى لو لم تنجح تلك المهمة تجعله أكثر حماسا وتدفعه للعمل بجهد أكبر فى المهمة التالية.

استخدام العبارات التى تنمى المثابرة لدى الطفل

أبلغ طفلك بجملة إيجابية يشجع بها نفسه حال كانت الأمور أمامه صعبة

أطلق العنان لديه

لا تقم بأى عمل يمكنه القيام به، أطلق عنانه ليفعله بمفرده، كان موجها ومصححا لأى خطأ يفعله.