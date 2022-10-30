مواصفات سلسلة هواتف vivo X90

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن سلسلة هواتف vivo X90 القادمة، التى تجلب تحسينات فى إعدادات الكاميرا المطورة بالتعاون مع Zeiss.

وتأتى سلسلة X90 بمستشعر رئيسى بحجم 1 إنش، ومن المقرر أن يكون المستشعر المستخدم هو IMX989، والذى تدعمه رقاقة vivo V2 ISP الجديدة من الشركة، والتى تشمل معالج الصور ISP مع خوارزمية ترتكز على تقنية الذكاء الاصطناعى.

وتحتوى كاميرا Telephoto فى السلسلة الجديدة مع مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر2/1، وحجم بيكسل 0.7، والذى يدعم تقنية دمج البيكسل 4 فى 1، مع 3 مراحل من العرض، و TBD.

كما تأتى الإصدارات تأتى بترقية إلى مستشعر IMX758 بدقة 50 ميجا بيكسل.