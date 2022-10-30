شكرا وعفوا.. الإفتاء تنصح الزوجين باستخدام كلمات تدل على التقدير

جدة - نرمين السيد - ووجهت الدار، نصيحة للزوجين عبر فيس بوك، قائلة: "استخدما فيما بينكما كلمات تدل على التقدير، مثل: شكرًا، عفوًا، وناديا بعضكما بأحب الأسماء".

وقالت إن هذا يساعد على مزيد من التقارب والألفة، وابتعدا عن استخدام الكلمات المهينة أو الخادشة للحياء أثناء النقاش، فإنها تُسبب المزيد من المشكلات.