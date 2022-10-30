توقعات الأبراج اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022.. تحسن مهنى ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

تماسك وكن قويًا لتواجه وتتخطى كافة الصعوبات، وحافظ على علاقاتك الطيبة بمن حولك.

الثور

واصل السعى لتحقق أهدافك ولا تتراجع، وتقرب من شريك حياتك وخصص وقتًا له.

الجوزاء

تعاون مع زملائك فى العمل وشاركهم الرأى واستمع لهم، وكن هادئًا وتعامل مع المسائل الأسرية والعائلية بعقلانية.

السرطان

اجتهد فى عملك واكمل طريقك، وسيطر على انفعالاتك ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الأسد

احرص على إنهاء كافة المشكلات التى تقابلك فى العمل، وكن إيجابيًا مع الأشخاص المقربين منك.

العذراء

ادى عملك على الوجه المطلوب لتكن متميزًا، واهتم بشريك حياتك واقضى وقتًا لطيفًا.

العقرب

التزم فى عملك واستغل إمكانياتك وطّور من مهاراتك، وانتبه لشريك حياتك وأفراد أسرتك وشاركهم فى تخطى المعوقات.

الميزان

لا تهمل عملك ولا تؤجل المهام الموكلة إليك ونفذها حتى لا تتراكم، وحافظ على استقرار حياتك العاطفية والأسرية.

الجدى

ادرس قراراتك جيدًا قبل اتخاذها واستشير أصحاب الخبرة الذين تثق بهم، وتبادل الهدايا مع شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

القوس

تخلص من روتين العمل وكن مبدعًا لتتفوق وتُحسن مكانتك، وانصت لشريك حياتك واعطيه إحساس بالأمان.

الحوت

ابحث عن أفكار جديدة وحسّن مستواك فى العمل، وقدم الدعم الذى يحتاجه شريك حياتك ولا تتركه يواجه الأمور وحده.

الدلو

ركز فى عملك وواصل السير لتحقق ما تريد، وكن قريبًا من أصدقائك وتواصل معهم بشكل مستمر.