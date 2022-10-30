الولاية الأكثر إخافة.. «نيفادا» مدينة الرعب فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتحتضن ولاية نيفادا القاعدة العسكرية التى يُعتقد البعض أنها تحوى مخلوقات فضائية، فى البقعة المعروفة بـ "المنطقة الـ 51"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" الإنجليزية.

وساد الاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية تجرى تجارب نطاق الطبيعة فى هذه المنطقة المغلقة دومًا.

وأشارت صحيفة "الصن" إلى رحلة مجموعة إلى ولاية نيفادا الجنوبية، حيث أقام أعضاء المجموعة وعددهم 6 فى فندق ببلدة بيوش.

وعاش أعضاء الفريق حالة من الفزع فى الفندق بعدما سمعوا وقع خطوات عالية فى فندق فى الليل صعودًا وهبوطًا وبعدها ساد الصمت، حتى ظنوا أنه "مسكون".

وكانت تلك تجربة صعبة على المجموعة التى حرمت من النوم، وشعر أفرادها بالصدمة، وفى اليوم التالى، أبلغهم مدير الفندق بأنهم وحدهم كانوا الضيوف فيه.

وعززت هذه التجربة الفكرة المخيفة عن ريف نيفادا، حيث مجموعة من المزارع ومدن التعدين المهجورة، التى تفصل بينها طرق طويلة ومعزولة ومحاطة بالصحراء والجبال، الأمر الذى يجعل المرور بها مخيفًا للبعض بخلاف بقية الولايات.

وبعيدًا عن سحر مدينة لاس فيجاس، يمكن وصف ولاية "نيفادا" بأنها عاصمة الرحلات بالمركبات فى أمريكا.

وتعد نيفادا هى الولاية الأكثر جبلية فى البر الرئيسى الأمريكى، وبها الحوض العظيم الذى يعتبر أكبر صحراء فى البلاد، ويمتد فى معظم أنحاء الولاية.