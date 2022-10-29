معركة جديدة.. مؤسس «تويتر» ينافس إيلون ماسك بتطبيق «بلو سكاى»

جدة - نرمين السيد - وقال دورسى قبل أيام إنه سيطلق تطبيقًا جديدًا يسمى "بلو سكاى"، يكون فيه المستخدمون هم المتحكمين فى خوارزميات الموقع.

وأشارت الشركة فى بيان إلى أن الخطوة التالية هى البدء فى اختبار البروتوكول وتطويره، بحسب موقع "People".

وتابعت: "الأمر يتطلب تنسيقًا من العديد من الأطراف بمجرد نشر الشبكة، لذلك سنبدأ فى إصدار تجريبى خاص لحل المشكلات.

وسيستخدم التطبيق الجديد بروتوكول نقل يدعى "AT Protocol"، وهو عبارة عن شبكة اجتماعية موحدة تديرها مواقع متعددة بدلًا من موقع واحد، بحسب ما نقلته "العربية".

لفت دورسى الأسبوع الماضى إلى أن تطبيقه الجديد ينوى أن يكون منافسًا لأى شركة تحاول امتلاك أساسيات وسائل التواصل الاجتماعى أو بيانات مستخدميها.

وأعرب الرجل الذى استقال من منصب الرئيس التنفيذى لتويتر فى نوفمبر 2021، ومن مجلس إدارة الشركة فى مايو الماضى، عن أسفه بشأن كيفية سير الأمور مع تويتر.

يذكر أن شركة "بلو سكاى" تأسست فى البداية بواسطة تويتر عام 2019 للمساعدة فى تطوير مفهوم لا مركزى مماثل لموقع التغريدات.