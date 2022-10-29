به 100 عربة.. سويسرا تسجل رقما قياسيا لأطول قطار ركاب فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسيرت شركة ريتيان لسكك الحديد قطارًا يبلغ طوله 1.9 كيلومتر ويضم 100 عربة ركاب و4 محركات على طول مسار ألبولا، برنينا من بريدا إلى برجون.

وصنفت منظمة اليونسكو فى عام 2008 هذا المسار باعتباره موقعًا للتراث العالمى، حيث يمر عبر نفقًا، بعضها بشكل حلزونى عبر الجبال، وفوق 48 جسرًا، منها جسر لاندفاسر الشهير، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

واستغرقت الرحلة بأكملها والبالغة حوالى 25 كيلومترا حوالى ساعة.

وأشار ريناتو فاسياتى، مدير شركة ريتيان، إلى أن الهدف من تسجيل الرقم القياسى هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عامًا على إنشاء السكك الحديد السويسرية.