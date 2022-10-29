عهد ماسك فى تويتر.. إيقاف الإعلانات ومغادرة ومسؤولين بملايين الدولارات

جدة - نرمين السيد - عطلت كبرى شركات صناعة السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية نشر الإعلانات مدفوعة الأجر على منصة "تويتر"، بعدما أكمل الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ عليها فى وقت أشارت تقارير إلى أن الأخير سيدفع نحو 200 مليون دولار لمسؤولين تنفيذيين فى المنصة، بعدما أقالهم من مناصبهم.





وكان إيلون ماسك، مالك شركة "تيسلا"، وشركة "سبيس إكس" للصورايخ الفضائية قد أتم قبل يومين صفقة الاستحواذ على موقع "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار، بعد مفاوضات ومحاكم استمرت عدة أشهر.

وأقال ماسك عددًا من المسؤولين التنفيذين، من بينهم المدير التنفيذى، بارج أجراوال، ونيد سيجال، المدير المالى، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادى.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن المسؤولين الثلاثة سيتركون "تويتر"، ومعهم مبالغ تقدر بحوالى 187 مليون دولار.

ولفتت إلى أن هؤلاء سيحصلون على جزء كبير من هذه الأموال حتى لو بقوا تحت الإدارة الجديدة.

وسيحصل هؤلاء وغيرهم من المساهمين على دفعات من ماسك، بعدما اشترى الأخير أسهمهم مقابل 54.20 دولارًا لكل سهم.

ويملك أجراوال، الذى تولى منصب المدير التنفيذى، قبل أقل من عام، أقل حصة فى الأسهم من بين الثلاثة، وتقدر بنحو 155 ألف سهم، أى مايوزاى 8.4 مليون دولار، وفقًا للسعر الذى دفعه ماسك، وسينال سيجال 22 مليون دولار لقاء 406 ألف سهم يمتلكها، أما جادى فستحصل على مبلغ 34.8 مليون دولار مقابل 642 ألف سهم، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وهذا ليس المصدر الوحيد للأموال سيحصل عليها هؤلاء، فهناك أيضًا ما يطلق عليه "تعويض المظلة الذهبية"، التى وافق عليها المساهمون فى اتفاقية الشراء، وتصل إلى 121 مليون دولار، بالإضافة إلى تأمين صحى عام قيمته 73 ألف دولار لكل منهم، ليرتفع إجمالى المبالغ التى سيحصلون عليها إلى 187 مليون دولار.

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الإنجليزية، أن أكبر شركة لصناعة السيارات فى أمريكا أوقفت الإعلانات المدفوعة على "تويتر" بعد الإعلان عن الصفقة.

ونقلت شركة "جنرال موتورز" قولها إنها أوقفت الإعلانات المدفوعة مؤقتًا فى "تويتر"، معتبرة أن الأمر "مسارًا عاديًا للشركة"، بعد التغيير الكبير الذى حدث على المنصة الإعلامية.

وأكدت أنها منخرطة مع موقع التغريدات، لفهم توجهها فى ظل المالك الجديد، مضيفة أن قسم العناية بالزبائن سيظل يعمل على المنصة.