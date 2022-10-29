جائزة أهم كشف أثرى فى العالم تذهب للمدينة الذهبية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تسلم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس رئيس البعثة المصرية التى كشفت عن المدينة الذهبية بالأقصر، جائزة أهم كشف أثرى فى العالم ، وذلك خلال احتفال ضخم نظمتة بورصة البحر المتوسط للسياحة والآثار بمدينة بوستم بإيطاليا المجاورة لنابولى.





وتعرف هذه الجائزة باسم جائزة الأثرى الراحل " خالد الأسعد " والذى قتل من قبل داعش وهو يدافع عن مدينة "تدمر" الأثرية وهى من أهم مدن سوريا؛ ولذلك قامت البورصة بعمل جائزه سنوية باسم الأثرى الراحل، وهذا هو العام الثامن لهذه الجائزة.

ومن المقرر أن يعقد حواس، اليوم السبت، ندوة يشرح فيها الوثيقة التى يطالب فيها بعودة حجر رشيد من المتحف البريطانى والزودياك من متحف اللوفر.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال شهد حضور العديد من سفراء الدول العربية وكذلك الدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة والعديد من مندوبى الصحافة العالمية.