غدا.. ساعة «بيج بن» تعتمد توقيت جرينتش لأول مرة منذ 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس العموم البريطانى ليندساى هويل، إن "تغيير الساعة سيبشر ببداية جديدة للمملكة المتحدة"، مضيفا "أنها المرة الأولى منذ 5 سنوات لذلك فهى لحظة أخيرة مهمة فى تاريخ بلادنا".

ومن المقرر أن ينتهى التوقيت الصيفى البريطانى رسميا صباح غد لتعود الساعات إلى الوراء لمدة ساعة ما يمنح الأشخاص ساعة إضافية للراحة أو الاحتفال.

وستكون هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إعادة الساعة إلى توقيت جرينتش منذ أن تم ترميمها وتركيبها فى البرج فى وقت سابق من العام الجارى.

يذكر أن ساعة بيج بن تم تصميمها وتركيبها عام 1859 بهدف إنشاء أكثر الساعات العامة دقة فى العالم.