جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس العموم البريطانى ليندساى هويل، إن "تغيير الساعة سيبشر ببداية جديدة للمملكة المتحدة"، مضيفا "أنها المرة الأولى منذ 5 سنوات لذلك فهى لحظة أخيرة مهمة فى تاريخ بلادنا".
ومن المقرر أن ينتهى التوقيت الصيفى البريطانى رسميا صباح غد لتعود الساعات إلى الوراء لمدة ساعة ما يمنح الأشخاص ساعة إضافية للراحة أو الاحتفال.
وستكون هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إعادة الساعة إلى توقيت جرينتش منذ أن تم ترميمها وتركيبها فى البرج فى وقت سابق من العام الجارى.
يذكر أن ساعة بيج بن تم تصميمها وتركيبها عام 1859 بهدف إنشاء أكثر الساعات العامة دقة فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. ساعة «بيج بن» تعتمد توقيت جرينتش لأول مرة منذ 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.