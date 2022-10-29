الميراث.. ملك بريطانيا يبيع 14 من خيول إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - ووفق لوسائل الإعلام، جاء قرار تشارلز بعد أقل من شهرين من وفاة إليزابيث الثانية.

وأكد الأنباء المتداولة فى وسائل الإعلام، إعلان لدر المزادات Tattersalls فى نيوماركت، والتى قالت إنها بالفعل نظمت مزادا لبيع 14 خيلال للملكة.

وأكد المتحدث باسم دار المزادات، أن تصرف الملك طبيعى، مشيرا إلى أنه يبيع الخيول كل عام، كما كانت الملكة تفعل نفس الأمر، مشيرا إلى أنها تمتلك الكثير منها ولا يمكن الاحتفاظ بها جميعا.

ولفت إلى أن عهد سباق الأحصنة مع العائلة الملمكة مستمر، وتصرف تشارلز الثالث مثلما يفعل جميع الملاك.

جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الثانية، كتانت قد ورثت عن والدها جورج السادس "المربط الملكى"، الذى شهد تربية عدد كبير من خيول السباق، ومقره ساندرينجهام.