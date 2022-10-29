نصائح لإبعاد الطفل عن إدمان الألعاب الإلكترونية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى، نرصد عددًا من النصائح لإبعاد الطفل عن إدمان الألعاب الإلكترونية.

ويجب على ولى الأمر أن يختار الألعاب التى تناسب الطفل أن يقدم له بدائل جيدة، وأن يحدد له وقتا للعب من خلال وضع منبه بجواره حتى لا ينسى.

أيضا: شجع طفلك على شراء لعبة لتنمية ذكائه وتنمية مهاراته، وشاركه فى الألعاب الجماعية لإبعادة عن فكرة العزلة، وعوه منذ الصغر على ممارسة التمارين الرياضية.