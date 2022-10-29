جنرال موتورز تعلق إعلاناتها على تويتر بعد استحواذ ماسك على المنصة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم السبت، أن جنرال موتورز قررت تعليق الإعلانات لحين تقييم اتجاه Twitter الجديد، مضيفة أنها ستواصل التفاعل مع العملاء على المنصة لكنها لن تدفع مقابل الإعلانات.

وتابعت: نتواصل مع Twitter لفهم اتجاه المنصة فى ظل الملكية الجديدة للشركة، كما هو الحال فى مسار العمل المعتاد عند حدوث تغير كبير فى منظمة للوسائط، فقد أوقفنا مؤقتاً مدفوعات الإعلانات.

وكانت شركة General Motors قد تعهدت بإنفاق مليارات الدولارات لمنافسة Tesla بشكل أفضل فى مجال السيارات الكهربائية.