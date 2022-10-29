اليوم.. تاريخ مميز لن يتكرر إلا بعد 111 عاما

جدة - نرمين السيد - فى التفاصيل، قال ماجد أبو زهرة، إن اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، يصادف فى التاريخ الهجرى 4 ـ 4 ـ 1444، وينفرد بإمكانية قراءته من الأمام للخللف والعكس.
ووفق "أبو زهرة"، فإن هذه التواريخ تضفى طابعا خاص لدى الأفراد ال1ين يبحثون عن يوم مميز لتوثيق لحظاتهم الفريدة، مثل الزواج، والسفر، وغيرها من الأشياء.
وسينتظم هذا التاريخ المميز، عند الساعة الـ 4 مساء و4 دقائق و4 ثوانٍ، ليكون الشكل النهائى " 04: 04: 04 ـ 4 ـ 4 ـ 44".
كانت سماء الوطن العربى شهدت كسوفا جزئيا يوم الثلاثاء الماضى، وقد غطى الشمس بنسبة 82% عندما بلغ ذروته، وشهدته عدد من المدن المصرية.
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