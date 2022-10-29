إيلون ماسك يعلن تشكيل مجلس لمراقبة المحتوى فى تويتر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت (بى بى سى) أن ماسك قال إنه لن يكون هناك تغيير فورى فى سياسة المحتوى، مشيرا إلى أن منصة التواصل الاجتماعى ستشكل مجلسا لمراقبة المحتوى، من شأنه أن يسمح بتقديم وجهات نظر متنوعة حول القضايا المطروحة.
وكشف أنه لن تحدث أى قرارات تتعلق بالمحتوى أو إعادة الحسابات المحظورة قبل انعقاد المجلس.
لكن هذا لم يهدئ المخاوف من إعادة حساب دونالد ترامب مثلا - الذى حظر بعد هجوم الكابيتول فى 6 يناير، فقد علقت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات الإعلان على المنصة قائلة "إنها تريد فهم اتجاه الشركة فى ظل المالك الجديد".
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