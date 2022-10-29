X90 Pro.. مواصفات هاتف فيفو الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع Gizmochina المختص فى الشأن التقنى أن هاتف فيفو +Vivo X90 Pro سيأتي بشاشة من شركة سامسونج من نوع AMOLED E6 وسيحصل على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

وسيعتد الهاتف فى التشغيل على نظام Android 13 المستند إلى OriginOS 3.0، ويأتى بشاشة 6.78 بوصة مع جودة شاشة 2K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، إضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة.

هاتف فيفو +Vivo X90 Pro تميز بكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع تصل دقتها إلى 13 ميجا بيكسل.

ويأتى الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x سعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 512 جيجا بايت من السعة التخزينية، من نوع UFS 4.0 .