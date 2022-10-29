ماسك: إدارة تويتر ستعيد الحسابات التى تم حجبها لأسباب غامضة

جدة - نرمين السيد - وكتب ماسك على "تويتر" يوم الجمعة، أن "الجميع ممن حجبت حساباتهم لأسباب تافهة أو مشكوك فيها، سيتم الإفراج عنها من سجن تويتر".
وجاء ذلك ردا على سؤال من مستخدمة طلبت إعادة حساب والدها.
وكان ماسك قد أنجز صفقة شراء "تويتر" يوم الخميس. معلنا أنه سيشكل مجلسا خاصا لدراسة مسألة مراقبة المحتوى على الموقع.
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