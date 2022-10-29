الإفتاء: الأسرة هى حلقة الوصل بين الطفل والمجتمع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عبر صفحتها بفيس بوك، أن الأسرة هى بوابة طفلكما إلى المعرفة بحيث إنها تنقُل إليه ثقافة المجتمع ومعارفه، فاحرصا على أن تقوم بدورها.

وتابعت كلامها للمتزوجين: "اجعلا ذلك من أولوياتكما فى الحياة، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت»، وهذه الرعاية مشتركة بين الرجل والمرأة وليست مسؤولية واحدٍ منهما فقط".