الإفتاء: الأسرة هى حلقة الوصل بين الطفل والمجتمع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عبر صفحتها بفيس بوك، أن الأسرة هى بوابة طفلكما إلى المعرفة بحيث إنها تنقُل إليه ثقافة المجتمع ومعارفه، فاحرصا على أن تقوم بدورها.
وتابعت كلامها للمتزوجين: "اجعلا ذلك من أولوياتكما فى الحياة، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت»، وهذه الرعاية مشتركة بين الرجل والمرأة وليست مسؤولية واحدٍ منهما فقط".
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