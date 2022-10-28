ناسا تنشر صورة مرعبة للشمس.. ودائرة الأرصاد الأمريكية تحذر من هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - وبحسب فيديو نشره موقع "العربية" تظهرت الشمس فى الصورة وبداخلها 3 فجوات، لتؤكد "ناسا" أن الفجوات تسمى الثقوب الإكليلية، وهى عبارة عن مناطق مفتوحة للمجال المغناطيسى ما يسمح للرياح الشمسية بالتدفق إلى خارج نواة الشمس وإحداث عواصف شمسية.

قال العلماء، إن الموجات المتدفقة من الثقوب الإكليلية قد تصل سرعتها إلى 2.9 مليون كم فى الساعة، وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية بأمريكا من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض خلال الأيام المقبلة.