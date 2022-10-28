جدة - نرمين السيد - وبحسب فيديو نشره موقع "العربية" تظهرت الشمس فى الصورة وبداخلها 3 فجوات، لتؤكد "ناسا" أن الفجوات تسمى الثقوب الإكليلية، وهى عبارة عن مناطق مفتوحة للمجال المغناطيسى ما يسمح للرياح الشمسية بالتدفق إلى خارج نواة الشمس وإحداث عواصف شمسية.
قال العلماء، إن الموجات المتدفقة من الثقوب الإكليلية قد تصل سرعتها إلى 2.9 مليون كم فى الساعة، وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية بأمريكا من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض خلال الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تنشر صورة مرعبة للشمس.. ودائرة الأرصاد الأمريكية تحذر من هذا الأمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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