وخطفت هذه الظاهرة العقول، حيث استحوذ آيفون على نسبة محترمة تبلغ 16% من سوق الهواتف الذكية. ومع ذلك، فى الولايات المتحدة، نجح iPhone فى كسب قلوب وعقول المزيد من المستهلكين.
وتشير بيانات Counterpoint Research إلى أن أجهزة آيفون تشكل الآن 50% من إجمالى قاعدة المستخدمين المثبتين فى الولايات المتحدة.
ويشير الخبراء إلى عدد من الأسباب وراء تفوق جهاز أبل الرائد فى الولايات المتحدة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتتمتع أبل بأعلى ولاء للعلامة التجارية مقارنة بأى صانع هواتف ذكى كبير، حيث يخطط 9 من كل 10 من مستخدمى آيفون فى الولايات المتحدة لشراء iPhone كجهاز تالى.
كانت شركة أبل صريحة فى رسائلها حول حماية خصوصية المستخدم وبياناته، ويبدو أن هذه الرسالة تلقى صدى لدى المستهلكين، وفقا لموقع "visualcapitalist".
وأصبحت حماية البيانات الشخصية والأمن السيبرانى من الاهتمامات السائدة فى السنوات الأخيرة، وقد جعلت أبل الأمن من أولوياتها.
وسواء كان آيفون أكثر أمانا من الأجهزة الأخرى أم لا، فقد استخدمت أبل قوتها التسويقية للتأثير على الرأى العام فى وقت يركز فيه الأمريكيون على الخصوصية. واستنادا إلى أحدث أرقام قاعدة المستخدمين المثبتة، يبدو أن هذه الاستراتيجية تؤتى ثمارها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظاهرة غير مسبوقة فى سوق الهواتف.. بيع 220 ألف آيفون يوميا خلال 15 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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