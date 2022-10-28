سر تصدر جورجينا للترند (فيديو وصور) 

جدة - نرمين السيد - ولم تخرج جورجينا، حتى الآن عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" لتنفى أو تؤكد شائعة انفصالها عن لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، خاصة بعد تداول الكثير من المواقع الإخبارية العالمية ومنصات السوشيال ميديا خبر الانفصال.

على صعيد آخر، بدأت جورجينا سرا تمارين رياضية على يد مقاتل الفنون القتالية الشهير لينكولن سترونج قبل أن تنضم إلى كريستيانو رونالدو فى كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشجيعه، للحفاظ على لياقتها البدنية.

جورجينا ترقص باليه فى أوبرا لندن (صور وفيديو)

وربما تكون كأس العالم 2022 آخر مشاركة لرونالدو فى مسيرته، حيث يبلغ البرتغالى حاليا 37 عاما، كما أنه كان خارج لياقته مع فريق مانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف فقط وصنع واحدة فى 12 مباراة.