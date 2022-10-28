أخلاقنا الجميلة.. كتالوج التعامل مع ذوى الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقدم هذا الإنفوجراف "كتالوج التعامل مع ذوى الهمم".

ووفق خبراء فأسلوب المحادثة يجب أن يتحلى باحترام قبل أى شىء آخر، مع ضرورة أن يكون المتحدث مع "القادرون باختلاف" صبوار، وأن يسمح لهم بالتحدث دون تسرع، وعلى وتيرتهم الخاصة.

أيضا لا يجب التحدث باستخفاف، و"عليك الابتعاد عن استخدم المفردات الطفولية أو الإيماءات المتفضلة المبالغة".