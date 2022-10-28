17.6 مليار دولار استثمار فى مجال التكنولوجيا بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، باستثمار 25 تريليون وون، ما يعادل 17.6 مليار دولار أمريكى، على مدى الـ5 سنوات المقبلة فى البحث والتطوير لـ12 من المهارات الاستراتيجية الوطنية بما فيها مجال االتكنولوجيا.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال ترؤس "يون" أول اجتماع للمجلس الرئاسى الاستشارى للعلوم والتكنولوجيا منذ تنصيبه، حيث أشار إلى ضرورة تحقيق قفزة أكبر حتى تصبح بلاده قوة علمية وتكنولوجية، وضرورة تأمين مهارات فائقة من الدرجة الأولى ورائدة، وتحقيق نتائج ملموسة من خلال متابعة مشاريع بين القطاعين العام والخاص فى المهارات الاستراتيجية الوطنية. وأوضح أن المهارات الـ12 التى تم تبنيها فى الاجتماع تشمل المهارات المتعلقة بأشباه الموصلات وشاشات العرض، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، والتنقل المتقدم، والجيل القادم من الطاقة النووية، وعلم الأحياء المتقدم. وأشار المكتب الرئاسى فى سول إلى أنه من خلال تعزيز هذه المهارات فمن المتوقع أن تبرز كوريا الجنوبية كواحدة من أكبر 5 قوى تكنولوجية فى العالم.

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