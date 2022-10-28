بقيمة 44 مليار دولار.. إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر»

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، غادر الرئيس التنفيذى والمدير المالى لتويتر منصبيهما فور إتمام الصفقة، وكان من المقرر أن يبدأ اليوم الجمعة نظر قضية بشأن تراجع ماسك عن الصفقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية: يكتب هذا الاتفاق نهاية القصة الدرامية لاستحواذ الملياردير الأمريكى على منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة.

إيلون ماسك يزور المقر الرئيسى لشركة تويتر

وغرد ماسك فى وقت سابق أمس الخميس بأن سعيه للاستحواذ على تويتر "لا يتعلق بالمال" بل "لخدمة الإنسانية".