من هى الحاجة الحمداوية التى احتفل بها جوجل؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - الحاجة الحمداوية

الكثير لا يعلم أن الحاجة الحمداوية، اسمها الحقيقى "الحجاجية الحمداوية"، وتعتبر من أقدم الفنانات المغربيات فى مجال فن العيطة، وهو تراث شعبى أصيل داخل المغرب.

ولدت الحاجة الحمداوية فى مثل هذا اليوم من عام 1930، عرفت منذ صغرها بغناء فن العيطة، رغم التحفظات المجتمعية التى كانت تعيش فيها وترفض هذا النوع من الفن.

نجومية الحاجة الحمداوية

تألقت الحاجة الحمداوية فى هذا الفن على مدار 70 عاما، استطاعت الحاجة الحمداوية أن توصل فن العيطة الشعبى بطريقة راقية، وأدخلته إلى البيوت المغربية، إلى أن تعرضت لمشاكل صحية ومادية بسبب ظروف معيشتها الصعبة.

الحاجة الحمداوية وميريام فارس

طلبت المطربة اللبنانية ميريام فارس، فى عام 2008، الحصول على إحدى أغانى الحاجة الحمداوية لضمها إلى ألبومها وهو ما وافقت عليه الحمداوية، وجاء تعاونهما فى أغنية "هى هى".

معاناة الحاجة الحمداوية مع المرض

رحلت الحاجة الحمداوية عن عالمنا فى يوم 5 أبريل العام الماضى، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان.