تركوازى.. أحدث ظهور لـ درة (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتألقت درة بإطلالة جذابة، تفاعل معها الكثير من الجمهور، وعلقت عليها قائلة: "العودة".

وظهرت درة بفستان باللون الـ"تركوازى"، بتصميم عصرى حديث بكم واحد، واستعانت بعدد من الإكسسوارات المميزة التى زادتها جمالا وأنوثة، إضافة إلى اعتمادها على إنسابية شعرها المنسدل على كتفيها.

درة يعرض لها حاليا مسلسل "المتهمة" على إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة عادل كرم وأسامة عباس وعلى الطيب ودياب وعاطف عمار، تأليف وإخراج تامر نادى.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها متهمة بجريمة قتل لا تذكر عنها أى شىء، فتقرر تكريس حياتها لمهمة العثور على المجرم الحقيقى وإثبات براءتها.