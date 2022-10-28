- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف يتعارض مع ما يتوقع العلماء رؤيته، ويمكن أن يؤدى إلى أنواع جديدة من الاختراقات.
المادة الجديدة البلاستيكية مكونة من ذرات وجزيئات تعمل فى خطوط مستقيمة ومكتظة بكثافة، واعتقد العلماء أنها ضرورية للتأكد من قدرتها على توصيل الكهرباء بشكل فعال.
ويقول العلماء فى الدراسة الجديدة إنهم ابتكروا نوعا جديدا من المواد لا تزال قادرة على توصيل الكهرباء بشكل جيد للغاية.
وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف يجب أن يسمح بإنتاج الإلكترونيات بطرق جديدة، وعلى سبيل المثال تصميم الرقاقة أو الجهاز الحالى مقيد بحقيقة أنه يجب صهر المعدن فى الشكل الصحيح، مما يتسبب فى مشاكل للمكونات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف مادة جديدة من البلاستيك لتوصيل الكهرباء (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.