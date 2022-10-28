اكتشاف مادة جديدة من البلاستيك لتوصيل الكهرباء (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف يتعارض مع ما يتوقع العلماء رؤيته، ويمكن أن يؤدى إلى أنواع جديدة من الاختراقات.

المادة الجديدة البلاستيكية مكونة من ذرات وجزيئات تعمل فى خطوط مستقيمة ومكتظة بكثافة، واعتقد العلماء أنها ضرورية للتأكد من قدرتها على توصيل الكهرباء بشكل فعال.

ويقول العلماء فى الدراسة الجديدة إنهم ابتكروا نوعا جديدا من المواد لا تزال قادرة على توصيل الكهرباء بشكل جيد للغاية.

وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف يجب أن يسمح بإنتاج الإلكترونيات بطرق جديدة، وعلى سبيل المثال تصميم الرقاقة أو الجهاز الحالى مقيد بحقيقة أنه يجب صهر المعدن فى الشكل الصحيح، مما يتسبب فى مشاكل للمكونات الأخرى.