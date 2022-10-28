دراسة توضح وجود أشجار تكشف عواصف إشعاعية مدمرة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الدراسة التى نشرتها مجلة "هيرتاج ديلى"، أن العواصف تتسبب فى ارتفاع سريع بـ "الكربون 14"، بسبب الانفجارات الإشعاعية الكونية الضخمة، كما ذكرت الدراسة أن فريق بقيادة الدكتور بنجامين بوب بجامعة كوينزلاند طبق إحصائيات متطورة على بيانات من أشجار عمرها آلاف السنين.
وأشارت إلى أن أحد طلاب الرياضيات فى جامعة كوينزلاند طور برنامجًا لتحليل كل جزء متاح من البيانات حول حلقات الأشجار، كما استبعد حساب تلك الحلقات لتحديد عمرها، ويمكنك مراقبة الأحداث الكونية التاريخية التى تعود إلى آلاف السنين.
الدراسة الاسترالية، أوضحت بأنه عندما يضرب الإشعاع الغلاف الجوى ينتج "الكربون المشع 14"، الذى يتدفق فى الهواء ويتأثر به كل شئ مثل المحيطات والحيوانات والنباتات والأشجار، ينتج عن ذلك سجل سنوى للإشعاع فى حلقات الأشجار التى صممها الفريق لإعادة بناء العملية على مدى 1000 عام.
وذكر الطالب أن أحد هذه الأحداث المعروف باسم "774- 775" الكربون 14، حدث فى عام 774 أو 775 ميلاديًا، والذى كان أعلى بمقدار 20 مرة من معدل الإشعاع الطبيعى.
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