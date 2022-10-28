التوعية وترتيب الأولويات.. الإفتاء توضح كيفية إدارة دخل الأسرة

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن إدارة الدخل لا تتوقف على مقدار الدخل؛ بل على طريقة إنفاقه، وترتيب الأولويات، والبعد عن ثقافة الاستهلاك المفرطة، اتساقًا مع قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾





وأوضحت، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه لا بد من التوعية المستمرة لأفراد الأسرة من خطورة الاستهلاك الضار، مما يقلل الإنفاق العام للأسرة، ويحقق فائضًا لديها. وتابعت: "على الزوجة أن ترتب أولويات أسرتها، وتكون أول من يهتم بحسن إدارة موارد البيت المتاحة، والتوفيق بينها وبين رغبات الأسرة واحتياجاتها".

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