جوجل يحتفى بـ الحاجة الحمداوية بتغيير واجهته الرئيسية

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جدة - نرمين السيد - والحاجة الحمداوية ولدت فى مثل هذا اليوم 1930، وتوفيت 2021، وهى مطربة شعبية مغربية، تُعتبر من أقدم الفنانات المغربيات فى مجال فن العيطة (تراث شعبى أصيل موغل فى القدم)، إذ ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية، فى وقت كان المجتمع المغربى المحافظ، ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر.
عاشت الحاجة الحمداوية، المجد الذهبى للأغنية المغربية فى عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، فإنها تعرضت فى إحدى مراحل مسيرتها الفنية لتعثرات وظروف صحية ومادية مؤلمة جعلتها فى فترة من الفترات، تعرف أسوأ أيام حياتها، وعاجزة عن تلبية أبسط حاجياتها اليومية مثل الدواء والسكن وغيرهما، قبل أن تنهض من جديد، بعد أن التفتت إليها جهات عليا نافذة فى الدولة، وأولتها العناية اللازمة.
وفى أغسطس 2008 التقت ميريام فارس مع الحاجة الحمداوية فى تطوان وتقدمت لها بطلب إعادة إحدى أغانيها فى ألبومها القادم وهو ما وافقت عليه الحمداوية.
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