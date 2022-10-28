محافظ الأقصر يبحث سبل جذب الاستثمارات للمنطقة الصناعية بالمحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جمعهم الخميس، والذى تناول مناقشة الوضع الحالى للمنطقة الصناعية بالمحافظة وما يتم تنفيذه لتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين بهدف دعم المستثمر وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماع، عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر مع رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق له وعدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادى بالأقصر، لقاءً موسعاً، تم خلاله بحث مطالب واحتياجات المستثمرين ومستغلى المصانع للعمل على حلها، والإعلان عن التيسيرات المقدمة لهم.
وأكد السكرتير العام خلال اللقاء أن المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ستعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتوفير احتياجاتهم، مشيرًا إلى ان الهدف من اللقاء هو استعراض جميع متطلبات المستثمرين والسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه أكد رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، أنه تنفيذا لتوجيهات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فإن الهيئة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ,وسيتم دراسة وبحث كافة مطالب واحتياجات المستثمرين لافتا إلى أن الهيئة تقدم الدعم الكامل للصناعة وتشغيل الشباب من خلال إتاحة فرص حقيقية لإقامة مشروعاتهم الصناعية فى ظل مناخ جاذب للاستثمار للبدء فى الإنتاج.
ضم وفد هيئة التنمية الصناعية كلًا من محمد سليم مستشار رئيس الهيئة لتطوير الفروع وادارة الوحدات والمجمعات الصناعية، وأحمد عبد الرؤوف مستشار رئيس الهيئة لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وادارة المشروعات، وحسن محمد رئيس شركة التنمية الصناعية، والدكتورة نجلاء عبد العال مدير عام اقليم هيئة التنمية الصناعية بجنوب الصعيد- فرع الأقصر.
يذكر أن مشروع المنطقة الصناعية بالبغدادى بمدينة البياضية جنوب الاقصر يقام على مساحة 311 فدان وتنقسم المنطقة الصناعية الى ثلاث مراحل المرحلة الاولى تضم المجمع الصناعى والذى يحتوى على 206 وحدات لانشطة مختلفة بمساحات 384 مترًا و432 مترًا، وتضم الأنشطة - مواد ديكورية – غذائى – كيماوى – هندسى - وغزل ونسيج، أما المرحلة الثانية والثالثة فتهدف إلى إقامة العديد من المصانع بمساحات وأنشطة مختلفة تترواح ما بين 400 متر و20 ألف متر، ويوجد بالمنطقة أكثر من 40 مصنعًا ما بين منتج وجاهز للتشغيل.
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