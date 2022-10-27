مواصفات هاتف موتورولا الجديد «Moto Edge X30»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الهاتف الجديد يتم طرحه برقاقة Snapdragon 8 Gen 1. ويأتى هاتف موتورولا "Moto X40" بشاشة OLED بمعدل تحديث 165Hz، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام. ويزود الهاتف بكاميرا سيلفى بدقة 60 ميجابيكسل مع مستشعر رئيسى فى الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر أيضا بدقة 12 ميجابيكسل.

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