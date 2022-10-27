أدوات فوتوشوب.. واتساب يطرح مزايا جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه يعمل على طرح ميزة جديدة لبعض مستخدمى الإصدار التجريبى خلال العام الجارى. ويسعى واتساب لطرح ميزة جديدة تستهدف تمويه صور ملفات التعريف الخاصة بالمستخدمين. كما يطرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمراقبة المعلومات الحساسة من صورهم بطريقة مرتبة، من خلا أداة تمنحهم القدرة على تعتيم صور البروفايل، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "WaBetaInfo". وأنشأ واتساب أداتين للتمويه كما يسمح للمستخدمين بتحرير صورهم بأدوات مثل برامج تعديل الصور المعروفة باسم الفوتوشوب.

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