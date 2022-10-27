فيروس يحول الحمام فى بريطانيا إلى زومبى

جدة - نرمين السيد - وأثار ذلك المرض الغريب الذى يدعى "فيروس الحمام المخاطانى أو PPMV " حالة من الذعر والدهشة لدى سكان المملكة العربية المتحدة.
ويتسبب ذلك المرض الوحشى فى معاناة الحمام البريطانى من أعراض عصبية عدة مثل التواء الرقبة وارتجاف الأجنحة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
ويصبح الحمام المصاب بذلك الفيروس يصبح رقيقا ولديه براز أخضر، كما يسير فى دوائر، ولا يتمكن من الطيران.
وحذرت محمية حيوانية من ذلك الفيروس ومن أعراضه المروعة التى لا يمكن أن تصيب البشر ولكنها يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة لدى من يتعاملون مع الطيور المريضة.
وأشار متحدث باسم ملجأ للحيوانات JSPCA Animal's Shelter فى جزيرة جيرسى، إلى أنهم توصلوا إلى ذلك الفيروس بعد ظهور عدد من الحمام الذى لا يستطيع القدرة على الطيران وظهور بعض العلامات العصبية مثل التواء الرقبة.
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