بطارية كبيرة.. مواصفات هواتف فيفو الجديدة «Vivo X90»

جدة - نرمين السيد - وتستعد الشركة للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة فى ديسمبر المقبل، حيث تتمتع الهواتف بأداء فائق السرعة وجودة كاميرا عالية. ويأتى هواتف فيفو الجديد بشاشة ذات جودة عرض تبلغ 1.5K، بالإضافة إلى دقة 1220 بيكسل. وتتمتع هواتف "Vivo X90" ببطارية كبيرة، حيث تبلغ سعتها 4700 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات.

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