مبادرة «المتحدة» والطفل.. كيف تتعامل مع ابنك «الزنان» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى خطوات بسيطة، طريقة التعامل مع الطفل "الزنان"، وذلك تضامنا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مبادرة "المتحدة" والطفل.

ويجب عند التعامل مع الطفل "الزنان" عدم تغيير الرأى أمامه أو إلغاء شخصيته أو ضربه.

وعلى الوالدين احتواء الطفل وقتها وتركه حتى يهدأ ثم التحدث معه ليفهم أنه لن يحصل على ما يريده بالزن.

ونصح الخبراء الآباء بالتفكير جيدا قبل أخذ القرار بالقبول أو الرفض، كما يجب تحمل أسلوب الزن دون التراخة لرأيه.

وأضافوا أن الاستعانة بالقصص تساعد فى تحسين السلوك، كما يجب الالتزام بالحزم والصرامة والامتناع عن الضحك وقتها.