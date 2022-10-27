3 خطوات مهمة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ويتعرض الأفراد إلى الاختراق بسبب تسجيل الدخول إلى مواقع وتطبيقات أخرى باستخدام خيار تسيجل الدخول عن طريق فيسبوك.
وهناك عدد من الخطوات التى تساعد فى حماية فيسبوك من الاختراق، والحفاظ على البيانات الشخصية دون تسريبها، منها:
-حماية كلمة السر:
نصح الخبراء بتأمين حساب فيسبوك من خلال تأمين وحماية كلمة السر الخاصة بالحساب.
كما حذر الخبراء من استخدام كلمة سر فيسبوك على أى من المواقع الأخرى على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ضرورة اختيارها صعبة حتى يصعب على المستخدمين التنبؤ بها.
-استخدام المصادقة الثنائية:
يمكن تأمين حساب فيسبوك من خلال تشغيل خاصية المصادقة الثنائية والتى تعتمد على استخدام طريقة أخرى لحماية الحساب، مثل رقم هاتف المستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور، فعند الدخول إلى الحساب وإدخال كلمة المرور يرسل فيسبوك رمزا لرقم الهاتف حتى يتم التحقق من هوية المستخدم من خلاله.
-تفعيل تنبيهات تسجيل الدخول:
لزيادة أمان حساب فيسبوك يجب تفعيل تنبيهات تسجيل الدخول، حتى يتم تنبيه المستخدم فى حالة الدخول إلى حسابه من أى جهاز.
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