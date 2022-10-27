أخلاقنا الجميلة.. نصائح للبر بالوالدين بعد الزواج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى خطوات مهمة للبر بالوالدين بعد الزواج، وذلك تضامنا مع الحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "أخلاقنا الجميلة".

ويجب على الشاب أو الفتاة الاستمرار فى السؤال عليهما بالإضافة إلى الزيارات ولكن فى حال صعوبتها يمكن الاستكفاء بالكاملة الهاتفية ومتابعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال مكالمات الفيديو.

ويجب منح الوالدين مشاعر الحب والحنان والعطف، والإنصات إليهما جيدا ومنحهما الاهتمام الكامل فى حالة تحدثهم.

وعلى الشاب أو الفتاة تحقيق التوازن بين إرضاء لأبوين والزوج والأولاد، ومدح الوالدين باستمرار وذكر فضائلهما.

ويعد تفقد حاجتهما وقضائها من الأمور الواجب تنفيذها تجاه الوالدين بالإضافة إلى الترويح عنهما.

وبالإضافة إلى ذلك يجب أداء بعض العبادات عنهما بعد وفاتهما كالحج، الدعاء لهما والصدقة عنهما وإجابة ندائهما دون تراخٍ.