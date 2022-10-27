إيلون ماسك يزور المقر الرئيسى لشركة تويتر

جدة - نرمين السيد - قال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك إنه قام بزيارة إلى مقر شركة تويتر فى سان فرانسيسكو أمس الأربعاء، قبل الموعد النهائى الذى أمرت به المحكمة لإغلاق صفقته البالغة 44 مليار دولار لمنصة التواصل الاجتماعى.





ونشر أيلون ماسك عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه متوجهًا إلى مكتب تويتر وهو يحمل حوضًا فى يديه.

قبل ساعات، ألمح إلى أنه كان رئيس الشركة بعد تحديث السيرة الذاتية لملفه الشخصى إلى "Chief Twit".

وكان قد أكد موقع تويتر أن ماسك سيزور مكتب سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن البنوك بدأت فى إرسال 13 مليار دولار نقدًا لدعم استحواذ ماسك على تويتر فى إشارة إلى أن الصفقة فى طريقها للإغلاق بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف التقرير أنه بمجرد استيفاء شروط الإغلاق النهائية، ستتاح الأموال لـ ماسك لتنفيذ الصفقة بحلول الموعد النهائى يوم الجمعة.

فى الأشهر الستة التى مرت على ذهاب وإياب إيلون ماسك برأيه بشكل مثير للجدل منذ أن أعلن عن عرض سعره البالغ 54.20 دولارًا للسهم.

قاوم موقع تويتر فى البداية الصفقة ثم رفع دعوى قضائية لاحقًا على أغنى رجل فى العالم بعد أن أعلن عن خطط للتخلى عن العرض بسبب مخاوف بشأن البريد العشوائى حسابات على المنصة.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، اقترح ماسك المضى قدمًا فى عرضه الأصلى البالغ 44 مليار دولار، داعيًا إلى إنهاء الدعوى التى رفعها موقع تويتر، وأبلغ بذلك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، المستثمرين المشاركين الذين التزموا بالمساعدة فى تمويل صفقة تويتر التى يعتزم إغلاقها بحلول يوم الجمعة، حسبما أفادت رويترز يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسهم تويتر بنحو 1.1% إلى 53.91 دولارًا فى التداول الموسع، أى أقل بقليل من سعر عرض ماسك.