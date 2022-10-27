سونى تكشف عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية LinkBuds

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تتوفر Sony LinkBuds UC بسعر 250 دولار فى الأسواق.

ويأتى الجيل الجديد من سماعات LinkBuds S من سونى بمعايير تتوافق مع Microsoft Teams، ويختلف إصدار LinkBuds UC عن إصدار الشركة الذى قدم فى بداية العام الجارى فى ميزة مستقبل USB الذى يقدم من سونى فى محتوى الصندوق، والذى يدعم الاتصال بأجهزة الحاسب لدعم المستخدم بميزة تعيين إيماءات عبر تطبيق Sony Headphones Connect للتحكم فى السماعة.

وتتميز السماعة بإمكانية تلفى المكالمات أو كتم الصوتيات أو إلغاء كتم الصوتيات وأيضًا رفع اليد بشكل افتراضى فى اجتماعات Teams وذلك عبر الإيماءات.