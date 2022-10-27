توقعات الأبراج اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.. نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

جدد طاقتك وحافظ على نشاطك وقم بعملك على الوجه الأمثل، وكن بجانب أسرتك وعائلتك "ساعدهم وشاركهم الرأى".

الثور

تخلص من التوتر واحرص على إنهاء كافة مشكلات العمل ولا تنسحب، وحافظ على علاقة حب وتفاهم مع شريك حياتك.

الجوزاء

تعامل مع الأمور بهدوء وحكمة وتصرف بعقلانية، وقدم الدعم الذي يحتاجه شريك حياتك وأفراد أسرتك.

السرطان

كن حاسمًا واتخذ القرارات التى تجدها فى صالحك "بعد تفكير عميق" ولا تتراجع، واقضى وقتًا لطيفًا مع شريك حياتك.

الأسد

ركز فى عملك ولا تعطى اهتمامًا لمن يريد عرقلتك، وكن قريبًا من شريك حياتك وانصت إليه.

العذراء

التقط أنفاسك واهدأ قليلًا لتتمكن من مواصلة العمل، واخرج فى نزهة للتتخلص من الضغوطات.

العقرب

لا تتسرع وفكر جيدًا قبل فعل أى شىء، وانهى كافة المشكلات مع شريك حياتك واحتويه.

الميزان

كن مستعدًا لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على العمل، وكن إيجابيًا مع الأشخاص المقريبن منك وحافظ على علاقات طيبة مع الجميع.

الجدى

سيطر على أعصابك وتحكم فى انفعالاتك وتعامل مع الأمور بهدوء، وتحدث مع شريك حياتك واعرف ما يقلقه وحاول طمأنته ووفر له الأمان.

القوس

انجز مهام عملك ولا تؤجل منها شيئًا واستغل مهاراتك، وعبر عن مشاعرك لشريك حياتك وحافظ على الرومانسية فى العلاقة.

الحوت

تمالك نفسك وكن قويًا لتتخطى الصعاب، وفكر فى شريك حياة يتوافق مع صفاتك واهتم بالمضمون.

الدلو

طّور من نفسك ومن إمكانياتك لتكن متميزًا فى عملك، وحاول أن تصل لحلول مع شريك حياتك ولا تحكم عليه قبل أن تسمع منه.