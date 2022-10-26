6 تحذيرات من الأرصاد عند هطول الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نصائح عند هطول الأمطار الرعدية أولًا: تجنب الوقوف تحت الأشجار واللوحات. ثانيًا: عدم ملامسة أعمدة الإنارة. ثالثًا: عم الوقوف أسفل النوافذ الزجاجية. رابعًا: الابتعاد عن الأبواب المعدنية أثناء العواصف. خامسًا: التواجد داخل مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار. سادسًا: قيادة السيارات بحذر وتخفيف السرعة.

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