مسؤول رفيع فى أبل: سنلتزم بقرار الاتحاد الأوروبى المتعلق بشاحن آيفون

جدة - نرمين السيد - وأوضح جوسوياك أن الشركة ستمتثل كما تفعل دائمًا مع القوانين، لكنه رفض تحديد موعد اعتماد آيفون منفذ الشاحن الجديد ليحل محل النوع الحالى Lightning بحسب ما نقلته "بلومبرج"، واطلعت عليه "العربية".

وقال مسؤول أبل إلى إن الشركة والاتحاد الأوروبى كانا على خلاف حول أجهزة الشحن لمدة 10 سنوات، لافتًا إلى طلب سابق للاتحاد الأوروبى من أبل بتبنى منفذ Micro-USB.

وأضاف أن لا Lightning منفذ شحن آيفون الحالى، ولا USB-C الموجود الآن فى كل مكان، مان من الممكن اختراعهما إذا حدث هذا التبديل.

وتخطط أبل لتحويل منفذ شحن آيفون إلى USB-C 2023، بحسب ما قالته تقارير من "بلومبرج" و"ماك رومر".

ويأتى ذلك، فيما يدخل القانون حيز التنفيذ فى عام 2024.

ونقلت أبل بالفعل أجهزة Mac والعديد من أجهزة iPad والملحقات USB-C من Lightning وموصلات أخرى.